Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

Это уже четвертый разговор за последние месяцы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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"Сегодня состоялся четвертый за последние месяцы телефонный разговор президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Ангелы Меркель. Германия продолжает оставаться надежным другом и стратегическим партнером Украины", - написал посол.

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие недели организуют саммит в "нормандском формате" (ФРГ, Франция, Россия, Украина).

26 августа Меркель выступила за проведение переговоров между Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Донбассе.