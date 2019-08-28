Кадровые вопросы на встрече "Слуг народа" с Зеленским не рассматривались - депутат

Во время встречи не рассматривался вопрос и кандидатуры нового премьер-министра.

Сегодня на встрече новоизбранных депутатов от "Слуги народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским кадровые вопросы не рассматривались.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после встречи журналистам сообщил новоизбранный депутат от "Слуги народа" Сергей Швец.

Читайте такжеНовый Кабмин может остаться без вице-премьеров - СМИ

На вопрос, рассматривались ли сегодня какие-то кадровые вопросы, он сказал: "Нет. По крайней мере, здесь - точно нет".

Кроме того, на уточнение, рассматривался ли вопрос о кандидатуре на должность премьер-министра, он сказал: "В этом зале - нет".

Напомним, ранее "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщила, что президент Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на должность премьер-министра заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука.