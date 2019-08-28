Стало известно, о чем будут говорить Трамп и Зеленский в Варшаве

Сейчас продолжительность и формат будущей встречи лидеров Украины и США согласовывается.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время запланированной встречи в Варшаве 1 сентября планируют обсудить вопросы военно-технического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном, противодействие агрессии РФ в Украине и предстоящий визит главы Украинского государства в США.

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Об этом УНИАН сообщили в дипломатических кругах.

Сейчас продолжительность и формат будущей встречи лидеров Украины и США согласовываются сторонами. «Какой будет встреча с Трампом - или полноценной, или короткой - это будет понятно, исходя из графиков президентов», - сообщили в дипломатических кругах.

В частности, планируется обсудить визит президента Украины в США, вопросы взаимодействия в противодействии российской агрессии и военно-технического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

«Это те ключевые темы, о которых говорит в рамках своего визита в Украину советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, и которые станут основой для обсуждения в Варшаве», - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, 28 августа советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон анонсировал начало организации встречи Зеленского и Трампа в Варшаве в ближайшие дни.