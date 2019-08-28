Более 50% жителей "ЛНР" и "ДНР" считают Донбасс частью Украины – опрос

Лишь 18,3 процента опрошенных хотели бы вхождения ОРДЛО в состав России.

Большинство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), находящихся под контролем пророссийских сепаратистов, считают эти территории частью Украины.

Соответствующие результаты исследования во вторник, 27 августа, обнародовал на своем сайте берлинский Центр восточноевропейских и международных исследований (ZOiS), передает Deutsche Welle.

Выводы немецких исследователей основаны на результатах опроса, проведенного на Донбассе в феврале и марте этого года.

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На территории ОРДЛО опрос проводили по телефону, а на подконтрольной Киеву части двух областей - с помощью личных интервью. По обе стороны линии разграничения было опрошено по 1200 человек.

Согласно результатам опроса, 54,5 процента респондентов, проживающих в ОРДЛО, считают эти территории частью Украины. Из них 31 процент хотел бы, чтобы территории получили автономный статус в составе Украины, а 23,5 процента выступают за возвращение в состав Донецкой и Луганской областей Украины без каких-либо изменений. Для сравнения: в 2016 году эти показатели составляли 35 процентов и 20,6 процента соответственно.

18,3 процента опрошенных хотели бы вхождения ОРДЛО в состав России без предоставления автономии, а 27,3 процента - с получением автономного статуса. В 2016 году эти цифры составляли 11,4 процента и 33 процента соответственно.

На территории Донбасса, находящейся под контролем украинской власти, более 95 процентов опрошенных считают территорию ОРДЛО частью Украины. Из них 64,7 процента говорят, что должно быть восстановлено состояние перед началом боевых действий на Донбассе. 30,7 процента респондентов выступили за получение региону автономного статуса в составе Украины. В 2016 году эти показатели составляли 65,7 и 26,7 процента соответственно.

Число тех, кто видит непризнанные образования частью России без предоставления автономии, с 2016 года сократилось более чем вдвое - с 5 процентов до 2,3 процента, отмечают эксперты берлинского центра. Идею получения территориями ОРДЛО автономного статуса в составе России поддерживают 2,3 процента жителей контролируемого Киевом Донбасса. В 2016 году таких было 2,6 процента.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве внутренних дел Российской Федерации заявили, что приняли более 60 тыс. заявлений на получение российского гражданства от жителей оккупированных территорий Донбасса.