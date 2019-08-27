Уже завтра должна быть информация о персональном размещении в сессионном зале ВР – кандидат в нардепы

Также организационная подгруппа Подготовительной депутатской группы подготовила порядок выплаты новоизбранным депутатам компенсации расходов на жилье и гостиничные номера.

Координатор организационной подгруппы Подготовительной депутатской группы Сергей Ионушас сообщил, что ориентировочно завтра должна быть готова информация по персональному размещению депутатов в сессионном зале Верховной Рады.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он объявил во время заслушивания предварительного отчета организационной подгруппы на заседании Подготовительной депутатской группы.

Как отметил Ионушас, сегодня такая информация почти готова.

«Мы ждем информацию от самовыдвиженцев. Фракции предоставили всю информацию в Аппарат Верховной Рады. Ориентировочно завтра уже у нас будет соответствующий список народных депутатов пофамильно с местами», - отметил он.

Ионушас также сообщил, что обсуждался вопрос распределения залов для работы фракций, но этот вопрос еще требует доработки. В то же время предварительно на голосование было вынесено предложение, что, в частности, для заседаний фракции «Слуга народа» в малом формате предлагается предоставить конференц-зал в подвале ВР.

Кроме того, Ионушас отметил, что обсуждался вопрос о порядке выплаты депутатам компенсации расходов на жилье и гостиничные номера. По его словам, соответствующий порядок почти готов и завтра должен быть подготовлен полный его текст.

Парламентарий сказал, что прорабатывался также вопрос выплат компенсаций за поездки депутатов, и этот вопрос может быть окончательно подготовлен на завтра.

Также Ионушас напомнил о процедуре подписания новоизбранными депутатами присяги и получения удостоверений и нагрудных знаков. По его словам, с Центральной избирательной комиссией были согласованы все эти моменты.

Так, церемония подписания депутатами текста присяги будет выглядеть следующим образом: для подписания присяги отводится время до 13.00, подписывать присягу депутаты будут в кулуарах второго этажа возле столов регистрации. После подписания депутаты сдают письма работникам аппарата, получают удостоверения и нагрудные знаки, карточки для голосования, дополнительные и информационные материалы и регистрируются для участия в первом пленарном заседании ВР, которое начнется в 13.00 29 августа.

Подготовительная депутатская группа во время перерыва обобщит результаты принятия присяги и доложит о них перед открытием первого заседания.

Ионушас подчеркнул, что завтра вопрос о размещении фракций и секретариатов фракций, комитетов может быть готов для вынесения на голосование.