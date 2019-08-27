IT-управление ВР: порядок, виды и способ голосования определяют только сами нардепы

Глава IT-управления Верховной Рады Алексей Сидоренко заявил о готовности обеспечить бесперебойную работу системы для голосования.

Председатель IT-управления Верховной Рады Алексей Сидоренко подчеркивает, что порядок, виды и способ голосования определяют только сами народные депутаты.

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Только Верховная Рада Украины определяет, согласно нормам Регламента, порядок, виды, способ голосования при рассмотрении вопросов повестки дня пленарного заседания. Это определяет не аппарат, не журналисты, только народные депутаты ... В том числе и относительно сенсорной кнопки», - заявил Сидоренко.

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Он заверил, что специалисты выполнят решение об использовании во время голосований сенсорных кнопок в случае принятия парламентариями соответствующего решения.

«Как только будет соответствующее решение Верховной Рады по этому вопросу, Аппарат ВР сделает все возможное, чтобы Верховная Рада 9-го созыва работала с применением сенсорной кнопки», - сказал Сидоренко.

«Не будет такого решения - мы готовы к обеспечению бесперебойной работы действующей системы голосования в том режиме, как это было до конца срока полномочий Верховной Рады 8-го созыва», - добавил председатель IT-управления Верховной Рады.

Сидоренко отметил, что не владеет информацией о проведенных следственных действиях в компьютерном центре Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 августа, на брифинге председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что 23 августа следователи СБУ и ГБР "заблокировали" работу компьютерного центра парламента.

Кроме того, он сообщил, что руководитель Аппарата ВР получил от ГБР письмо, в котором сообщается о расследовании производства по ст. 363 Уголовного кодекса Украины «по факту нарушения должностными лицами Аппарата Верховной Рады правил эксплуатации электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем путем внедрения использования сенсорной клавиши в электронной системе подсчета голосов карточками Верховной Рады Украины».

Также сегодня, 27 августа, сотрудники СБУ и ГБР снова заблокировали работу компьютерного центра.

Позже первый заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады Владимир Слышинский заявил, что это он обратился к правоохранителям относительно сенсорной кнопки в парламенте. По словам Слышинского, еще при тестировании сенсорной кнопки в 2013 году было установлено, что кнопка не гарантирует бесперебойной работы и персонального голосования.

Он подчеркнул, что введение сенсорной системы для голосования исключительно сенсорной клавишей противоречит законодательству, техническим нормам и Регламенту ВР. Также Слышинский подчеркнул, что ресурс системы "Рада-3" был исчерпан еще в 2012 году, а сенсорной клавише - более 11 лет.

В свою очередь директор ГБР Роман Труба заявил, что использование сенсорной кнопки поставило бы под сомнение легитимность всех принятых законов, ведь ее функционирования не предусмотрено законом о Регламенте Верховной Рады.