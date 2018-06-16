Украинский интерес. Реверанс из Варшавы, центральноевропейский тренд и мелкие пакости по-кремлевски

Польский президент впервые выступил с трибуны украинского парламента. Бронислав Коморовский был в свое время коммуникатором от ЕС в отношениях с Виктором Януковичем, а сегодня продолжает линию на диалог с украинской властью. Он подчеркнул, что Польша будет делать максимум возможного для Украины, отметив, что безопасность в мире и нашей стране тесно между собой взаимосвязаны. Польский лидер даже публично поспорил с послом Польши в Украине Генриком Литвином, исключившим возможность получения нашей страной безвизового режима. Такой широкий размах заявлений Коморовского обусловлен подготовкой к президентским выборам в Польше, в ходе которых «украинский фактор» может стать достаточно весомым.

В польском обществе с плохо скрываемым недоумением восприняли принятие Верховной Радой закона, в котором отдается должное борцам за независимость нашей страны. Дескать, это не совсем корректно по отношению к польскому президенту. Надо признать, что законы о декоммунизации исторического прошлого приняты не без влияния политической конъюнктуры. Но они, пусть и с 20-летним опозданием, приближают нашу страну к принятому в Центральной Европе отношению к периоду правления Советского Союза на «кровавых землях», как охарактеризовал Украину и сопредельные территории историк Тимоти Снайдер.

Секретарь СНБО Александр Турчинов вместо с директором Национального института стратегических исследований Владимиром Горбулиным представили проект Стратегии национальной безопасности Украины. Если она будет принята, то расходы на оборону и безопасность ежегодно будут составлять 5% от ВВП. Турчинов и Горбулин продемонстрировали здоровый реализм, высказавшись за создание ракетного щита, но опровергнув возможность получения Украиной ядерного статуса.

В России тем временем отреагировали на начало работы Конституционной комиссии в Украине в своем репертуаре: Сергей Лавров заявил, что изменения в Основной Закон необходимо согласовывать с «представителями Донецка и Луганска». Надо сказать, что Москва беспардонно настаивает на собственном видении украинской Конституции практически с момента бегства Виктора Януковича из Киева, вбрасывая требования федерализации и «особого статуса» русского языка. Того и гляди Сергей Лавров потребует признать Виктора Федоровича «вновь легитимным».

Зато в энергетической сфере наступательный пыл «Газпрому» пришлось заметно поумерить: Владимир Путин и председатель правления энергетической монополии Алексей Миллер публично отказались во втором квартале от принуждения Украины к выполнению правила «бери или плати». Интересно отметить, что переход к рациональной позиции у России и ее энергетического рычага произошел после финансовых потерь в несколько миллиардов долларов.

Евгений Магда