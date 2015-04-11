Контактная группа 14 апреля обсудит освобождение заложников с представителями боевиков

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в составе официальных представителей Украины, России и ОБСЕ, а также представителей боевиков 14 апреля обсудит освобождение заложников и создание рабочих групп для реализации Минских соглашений.

Об этом пресс-секретарь представителя Украины в группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила в Facebook.

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"14 апреля состоится видеоконференция участников Трёхсторонней контактной группы с представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР", - проинформировала Олифер.

По ее словам, "разговор будет идти о прекращении огня, отводе тяжёлых видов вооружения и подтверждении этого отвода представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

Кроме того, стороны обсудят обмен заложниками и незаконно удерживаемыми лицами, а также вопрос создания рабочих групп по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным составляющим Минского соглашения, сообщила пресс-секретарь.