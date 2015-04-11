Россия готовит очередной "гуманитарный конвой" на Донбасс

Об этом ТАСС сообщили в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.

"МЧС приступило к формированию очередной колонны. В понедельник, 13 апреля, из Ногинского спасательного центра МЧС в Ростовскую область отправятся машины с грузом гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской областей", - сказал собеседник агентства.

В Донском спасательном центре в Ростовской области к машинам из Ногинска присоединятся автомобили из других регионов. После того, как колонна будет сформирована, она выйдет на Донбасс.

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Эта колонна станет 24-й по счету.

Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» являются лишь поддержкой боевиков. Под видом гуманитарной помощи Россия осуществляет поставки военных грузов.

23-й российский так называемый «гуманитарный конвой» в составе 120 автомобилей пересек границу Украины 2 апреля.