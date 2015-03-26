Боевики "ЛНР" заявили о прибытии в Луганск очередного "гумконвоя" РФ

Как говорится в сообщении "ЛНР", автомобили из состава гуманитарного конвоя России прибыли в Луганск, Новосветловку и Новоанновку.

В ближайшее время на складах начнется разгрузка гуманитарной помощи, большую часть которой составляют посевной материал и все необходимое для посевных работ.

"Это - заключительный транш сельскохозяйственных грузов. Конвой доставил около 640 тонн посевного материала и всего необходимого для посевных работ, 11 тонн медикаментов", - сказано в сообщении.

Также говорится, что сегодня утром автоколонны России прошли все необходимые пограничные и таможенные процедуры, "при этом присутствовали украинские таможенники и пограничники, которые не высказали каких-либо претензий к грузам".

Согласно сообщению "ЛНР", около 140 автомобилей привезли в так называемые "ЛНР" и "ДНР" в общей сложности свыше 1,6 тыс. тонн гуманитарной помощи. Ее основную часть составляют семена для весенних полевых работ - ячменя, кукурузы, подсолнечника. Также среди грузов медикаменты, предметы первой необходимости и продукты питания.

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Это уже 22-я по счету колонна из России с гумпомощью для Донбасса.

Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» являются поддержкой исключительно боевиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

Президент Украины Петр Порошенко в конце января назвал такие «конвои» «квазипомощью». По его мнению, грузы, которые «незаконно переправляет на Донбасс агрессор», состоят «из горючего для танков и оружия для террористов».

Украина отмечает, что Россия введением таких «гуманитарных конвоев» с неизвестными грузами без согласия и разрешения украинской стороны грубо нарушает украинское и международное законодательство.