"Слуга народа" готова поступиться несколькими комитетами в новой Раде

Ранее Руслан Стефанчук заявлял о желании партии возглавить 21 из 23 парламентских комитетов.

Новоизбранный депутат от "Слуги народа", координатор подгруппы подготовительной депутатской группы по вопросам комитетов Руслан Стефанчук отмечает, что сегодня подгруппа должна рассмотреть предложения относительно формирования комитетов Верховной Рады IX созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам перед началом заседания одной из подгрупп подготовительной группы.

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Стефанчук отметил, что на выходных депутаты работали над тем, чтобы внести свои предложения относительно формирования комитетов Верховной Рады. "Сейчас мы их будем обсуждать. Я надеюсь, что мы можем выйти на компромиссное решение. Если нет — мы продолжим заседание", - отметил он.

Кроме того, отметил новоизбранный депутат, на подгруппе еще должен быть рассмотрен вопрос относительно согласования повестки дня парламента, а также о докладе главы парламента и послании президента.

"Самый главный вопрос, по которому мы сегодня попробуем прийти к какому-то промежуточному этапу, - это вопрос предложений по наполненности комитетов. Мы рассмотрим все предложения от партий, которые поступили, и особенно — от внефракционных депутатов. Потому что там своя история. И попробуем, максимально используя два принципа, - пропорциональности и профессионализма, - предложить свое видение комитетов", - сказал Стефанчук.

Также на вопрос относительно руководства в комитетах, он отметил, что данный вопрос будет дискутироваться сейчас, ведь сейчас "Слуга народа" рассматривает возможность возглавить меньшее количество комитетов, чем они это планировали раньше, взяв, однако, в этих комитетах должности первого заместителя главы комитета, или же секретаря.

Стефанчук также выразил надежду, что сегодня будут определены фамилии руководителей комитетов и уже завтра или послезавтра на заседании самой подготовительной депутатской группы этот вопрос уже был бы решен.

Как сообщал УНИАН, 22 августа Стефанчук заявил, что "Слуга народа", в соответствии с предложенными ими "математическими квотами", хочет председательствовать в 21 из 23 комитетов Верховной Рады, которые предложила создать подготовительная депутатская группа.