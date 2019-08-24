Зеленский о кандидатуре нового премьера: "Мне нравятся два человека"

Владимир Зеленский рассказал, что кандидат в премьеры должен будет представить людей, которых он хочет видеть среди членов правительства.

Президент Владимир Зеленский заявил, что кандидатов в премьеры двое, но не назвал их фамилии.

Об этом он сказал во время приема по случаю Дня Независимости, сообщает LB.ua.

"Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое", - сказал президент.

По его словам, новый премьер должен быть готов к решению проблем в экономике. "Человек должен прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ. Это большая глобальная задача", - добавил он.

Читайте такжеВ партии "Слуга народа" назвали дату объявления имени нового премьер-министра

Зеленский рассказал, что кандидат в премьеры должен будет представить людей, которых он хочет видеть среди членов правительства.

"Я не знаю, какие переговоры они ведут, [но перед ними поставлена] задача показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры. Мы бы все хотели", - сказал президент.

На ответ, останется ли в новом Кабмине Арсен Аваков, Зеленский ответил: "Не знаю".

Напомним, ранее избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" в Верховной Раде 9-го созыва Давид Арахамия рассказал, кто из нынешних министров имеет самые высокие шансы остаться в новом Кабмине.