В парламенте некоторые депутаты уже пытаются самостоятельно определить себе рабочие кабинеты - Разумков

Разумков обратился к Аппарату парламента не поддаваться на такие действия депутатов.

Председатель Подготовительной депутатской группы, новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте некоторые депутаты уже пытаются самостоятельно найти для себя рабочие кабинеты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.

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Он отметил, что обратился к Аппарату Верховной Рады Украины не поддаваться на такие действия.

На уточняющий вопрос УНИАН, речь идет о депутатах восьмого созыва или о вновь избранных, Разумков ответил: "Есть представители разных политических сил, и мы не будем сейчас их озвучивать, потому что может кому-то из них и будет стыдно, но не уверен, что всем".

Он добавил, что обратился, и его поддержали коллеги в Подготовительной депутатской группе, к Аппарат ВРУ, чтобы он не допустил "такого поведения будущих или действующих народных депутатов".

Как сообщал УНИАН, обнародованы шесть кандидатур в состав Временного президиума первой сессии ВРУ.