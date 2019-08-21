В Минске продолжается конструктивная работа над освобождением пленных - Олифер

Ранее говорилось о том, что в Минске договорилась начать процедуру обмена удерживаемыми лицами по формуле «208 на 69», то есть 208 человек освобождает Украины и 69 - подконтрольные России боевики.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе продолжается конструктивная работа над взаимным освобождением удерживаемых лиц. Читайте такжеРоссия до конца августа может выдать Украине пленных моряков – СМИ Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарья Олифер. «Продолжается конструктивная работа над взаимным освобождением удерживаемых лиц», - говорится в сообщении. Другие подробности не сообщаются. Как сообщал УНИАН, 18 июля тогдашний представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявил, что 17 июля на заседании ТКГ в Минске договорилась начать процедуру обмена удерживаемых лиц по формуле «208 на 69», то есть 208 человек освобождает Украина и 69 - подконтрольные России боевики.

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