В Минске продолжается конструктивная работа над освобождением пленных - Олифер
В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе продолжается конструктивная работа над взаимным освобождением удерживаемых лиц.
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Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарья Олифер.
«Продолжается конструктивная работа над взаимным освобождением удерживаемых лиц», - говорится в сообщении.
Другие подробности не сообщаются.
Как сообщал УНИАН, 18 июля тогдашний представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявил, что 17 июля на заседании ТКГ в Минске договорилась начать процедуру обмена удерживаемых лиц по формуле «208 на 69», то есть 208 человек освобождает Украина и 69 - подконтрольные России боевики.