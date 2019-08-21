Более 80% украинцев поддержали бы независимость Украины и сегодня – опрос

В 2012 году независимость Украины готовы были поддержать лишь 62% граждан.

82% украинцев поддержали бы провозглашение Независимости Украины, если бы сегодня перед ними предстал такой выбор, и только 12% высказали противоположное мнение.

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Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в августе 2019 года.

"За период исследований зафиксировано наибольшее количество тех, кто поддержал бы провозглашение Независимости Украины, если бы сегодня перед ними предстал такой выбор, - 82% (в 2012 году таких было 62%). Лишь 12% выразили противоположные соображения, еще 6% затруднились с ответом", - отмечают социологи.

Больше всего тех, кто поддержал бы провозглашение Независимости Украины - на западе (92%). В центре таких респондентов 85%, на юге - 75%, на востоке - 69%.

Имеющих противоположное мнение больше всего в юго-восточных областях (от 20 до 23%). Также относительно больше тех, кто не поддержал бы сегодня Независимость нашего государства, среди старшего поколения и бедных слоев населения.

Отмечается, что поддержка Независимости четко коррелируется с чувством патриотизма: чем выше уровень патриотических чувств, тем больше они поддерживают провозглашение Независимости Украины.

"Почти 60% населения посещают массовые мероприятия, которые проводятся на День независимости: 25% - посещают каждый год, 34% - посещают, но не каждый год. Вообще не посещают такие мероприятия 36%. Лишь 5% отметили, что не празднуют День независимости" , - говорится в результатах опроса и замечается, что менее популярны такие мероприятия среди бедных слоев населения, среди старшего поколения и на востоке Украины.

*** Выборочная совокупность опроса, проведенного 7-12 августа, - 2000 респондентов, аудитория - население Украины от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Метод проведения опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования - не более 2,2%.