Документы ГПУ не имели никакой юридической силы - адвокат скандального судьи Вовка

Адвокат Вовка заявил, что проведение детективами НАБУ расследования без процессуального руководства со стороны САП "ставит все точки относительно законности доказательств, собранных этими детективами".

Документы, которые Генеральная прокуратура предоставила Высшему совету правосудия вместе с ходатайством об отстранении от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности судьи Окружного админсуда Киева Павла Вовка, не имели никакой юридической силы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил адвокат Вовка Михаил Ильяшев после того, как Высший совет правосудия отклонил ходатайство Генпрокуратуры об отстранении Вовка.

"Мы довольны, безусловно, этим решением, мы на него надеялись. Единственное, что мы волновались, что решение может быть не юридическим, а политическим. Если посмотреть на это ходатайство (Генпрокуратуры - УНИАН) с юридической точки зрения, то для нас было понятно, что перспектив юридических у такого ходатайства нет, поскольку те документы, которые приобщались, не имели никакой юридической силы", - отметил Ильяшев.

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Адвокат отметил, что большинство материалов, которые подавались ГПУ, содержали заявление судьи Окружного админсуда Киева Андрея Федорчука.

По его словам, странным адвокатам Вовка показалось то, что Федорчук для дачи показаний пошел именно к тому следователю ГПУ, который занимался соответствующим делом, и подал заявление, что на него оказывается давление, а также отмечал в нем номер конкретного уголовного производства. "Возникает вопрос, почему он пришел вдруг именно к этому следователю? Откуда он знал о нем и о существовании именно этого дела? Откуда он знал, что именно к этому следователю надо обращаться по вопросам, касающимся именно Высшей квалифкомиссии судей?", - добавил адвокат.

По его словам, непонятным остается и то, почему центральным органом, который проводит расследование, является именно Черниговская прокуратура.

Кроме того, он отметил, что в Генпрокуратуре не смогли объяснить, как детективы Национального антикоррупционного бюро Украины могли проводить расследование без процессуального руководства со стороны Специализированной антикоррупционной прокуратуры. "Ведь это ставит сразу все точки относительно законности всех доказательств, собранных этими детективами", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 26 июля на сайте НАБУ были обнародованы записи разговоров, которые, по мнению следствия, свидетельствуют о противоправном вмешательстве судей Окружного админсуда Киева в работу Высшей квалификационной комиссии судей, которое заключалось в создании препятствий для проведения квалификационного оценивания судей ОАСК на соответствие занимаемой должности. Во время его прохождения проверяют не только уровень знаний судьи, но и происхождение имущества и причастность к коррупционным скандалам.

В тот же день в ОАСК прошли обыски. Руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Генпрокуратура зафиксировала противоправное влияние Окружного админсуда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

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2 августа Генпрокуратура вручила подозрения председателю ОАСК Вовку, судьям Евгению Аблову и Игорю Погрибниченко, а также судье Суворовского райсуда Одессы Ивану Шепитко, которые фигурируют в записях НАБУ. Судьям инкриминируется препятствование деятельности ВККС, постановление заведомо неправосудных решений и вмешательство в деятельность судебных органов, то есть преступлений, предусмотренных ст. 351-2, ст. 375, ст. 376 Уголовного кодекса.

Решением Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия 8 апреля 2019 года судью Аблова отстранили от правосудия.

6 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура планирует передать в Высший совет правосудия (ВСП) представление о мерах пресечения в отношении четырех судей, которым были вручены подозрения. Луценко подчеркнул, что это - одно из самых резонансных дел за последние два года, во время которого в течение 7 месяцев проводились негласные следственные розыскные действия (записи разговоров) в кабинетах судей.

Сегодня, 20 августа, Высший совет правосудия отклонил ходатайство ГПУ о временном отстранении Вовка от осуществления правосудия.

Также сегодня Вовк заявил, что с 1 августа сложил полномочия председателя Окружного административного суда Киева.