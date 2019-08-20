В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина с Зеленским

Ранее лидеры Украины и РФ уже провели два телефонных разговора.

Никакой конкретики относительно даты проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путин пока нет.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Читайте такжеПутин заявил, что альтернативы «нормандскому формату» не существует

"Нет, пока никакой даты не фигурирует", - сказал он, отвечая на вопрос о ходе подготовки новой встречи "нормандской четверки".

Говоря о сроках возможной встречи Путина и главы Украины, Песков уточнил: "Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским".

"Пока никаких наметок нет по встрече с президентом Зеленским, также нет никаких наметок по срокам проведения нормандского формата, - повторил представитель Кремля. - Работа ведется. Как будет что-то согласовано, мы вас (журналистов - Ред.) проинформируем".

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что проинформирует французского лидера Эммануэля Макрона о своем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку есть вещи, которые внушают "осторожный оптимизм".