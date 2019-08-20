Сытник назвал слухами информацию о "прослушке" в кабинете зама Луценко

Сытник также отказался комментировать эту информацию.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник назвал слухами информацию о несанкционированной установке прослушивающих спецсредств в служебном кабинете заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сказал журналистам.

«Не хочу комментировать слухи», - заявил Сытник.

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На уточняющий вопрос, соответствует или не соответствует информация о несанкционированном прослушивании действительности, Сытник повторил: «Не буду комментировать слухи».

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что в служебном кабинете заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской были выявлены несанкционированные прослушивающие спецсредства.

«В субботу в служебном кабинете заместителя генерального прокурора было обнаружено несанкционированные прослушивающие спецсредства. На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт. Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель - Анжела Стрижевская - является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол в отношении А.Сытника», - сообщила Сарган.