Порошенко назначил Горбулина своим внештатным советником

Президент Украины Петр Порошенко перевел Владимира Горбулина во внештатные советники.

Текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства. Также президент другим указом назначил Горбулина директором Национального института стратегических исследований (НИСИ). Этим указом Порошенко внес изменения в ряд ранее подписанных указов. Определено, что Национальный институт стратегических исследований является базовым научно-исследовательским учреждением научно-аналитического сопровождения деятельности президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины. Читайте такжеРоссия использует Донбасс как военный полигон - Горбулин Кабинету министров поручено пересмотреть отнесение должностей государственных служащих НИСИ к соответствующих категорий должностей государственных служащих, исходя из категорий должностей государственных служащих работников Аппарата СНБО. Секретарю СНБО поручено подать в двухнедельный срок предложения по тематике научно-аналитического сопровождения институтом Совета нацбезопасности и обороны. Как сообщал УНИАН, ранее Горбулин был назначен штатным советником Порошенко. Владимир Горбулин - украинский политик, ученый. Доктор технических наук (1994), профессор (1995), академик Национальной академии наук Украины В 1996-1999 годах Владимир Горбулин был секретарем СНБО.

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