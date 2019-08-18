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Разумков выступает за поддержку украинского языка "механизмом пряника"

17:15, 18 августа 2019
Политика
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Разумков рассказал, как нужно поддерживать украинский язык / фото УНИАН

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что является сторонником поддержки украинского государственного языка, но действовать нужно механизмом пряника.

Об этом он сказал в интервью "Новому времени".

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"Я сторонник того, чтобы поддерживать украинский государственный язык, но действовать механизмом пряника, как и говорил президент Зеленский. Например, введение льгот на производство украиноязычного телевизионного контента, льгот для бизнеса, который создает украиноязычный контент", - отметил Разумков.

Лидер "Слуги народа" также прокомментировал свое недавнее интервью российскому изданию "Коммерсант". Разумков отметил, что очень давно не давал интервью российским СМИ, но "готов общаться и сотрудничать со средствами массовой информации, которые не вредят моей стране".

Как сообщал УНИАН, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков признал, что в новой Верховной Раде не удастся быстро остановить войну на Донбассе.

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Теги: #украинский язык#Слуга народа#Дмитрий Разумков