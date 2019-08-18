Разумков выступает за поддержку украинского языка "механизмом пряника"

По мнению лидера "Слуги народа", нужно вводить льготы.

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что является сторонником поддержки украинского государственного языка, но действовать нужно механизмом пряника.

Об этом он сказал в интервью "Новому времени".

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"Я сторонник того, чтобы поддерживать украинский государственный язык, но действовать механизмом пряника, как и говорил президент Зеленский. Например, введение льгот на производство украиноязычного телевизионного контента, льгот для бизнеса, который создает украиноязычный контент", - отметил Разумков.

Лидер "Слуги народа" также прокомментировал свое недавнее интервью российскому изданию "Коммерсант". Разумков отметил, что очень давно не давал интервью российским СМИ, но "готов общаться и сотрудничать со средствами массовой информации, которые не вредят моей стране".

Как сообщал УНИАН, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков признал, что в новой Верховной Раде не удастся быстро остановить войну на Донбассе.