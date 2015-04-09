Рада увеличила численность пограничников

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 253 народных депутатов из 366, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что общая численность Государственной пограничной службы Украины составляет 53 тыс. человек, в том числе 45 тыс. военнослужащих (ранее - 50 тыс. человек, в том числе 42 тыс. военнослужащих).

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Как отмечается в пояснительной записке, предложенные изменения позволят, в частности, повысить надежность охраны разграничительной линии с дальнейшим выходом и развертыванием новых органов Государственной пограничной службы на временно неконтролируемой государственной границе Украины.

Одновременно с введением таких мер Госпогранслужба сможет создать и широко применить новые мобильные резервы, что также положительно повлияет на повышение защиты интересов национальной безопасности Украины, говорится в документе.