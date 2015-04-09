Конгресс США поддерживает предоставление Украине военной помощи - сенатор

Об этом во время встречи с секретарем СНБО Украины Александром Турчиновым сообщил основатель межфракционной группы по вопросам сотрудничества с Украиной в Конгрессе США, сенатор Роберт Портман, сообщает пресс-служба СНБО.

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«Состоялась встреча с основателем межфракционной группы по вопросам сотрудничества с Украиной в Конгрессе США. Во время встречи собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в экономической и инвестиционной сферах, в том числе по активизации военно-технического сотрудничества», - говорится в сообщении.

По словам Портмана, в Сенате США он совместно с сенатором от Демократической партии Диком Дурбином создал межфракционную группу по вопросам сотрудничества с Украиной. «Все понимают, что Украина сегодня требует всесторонней помощи, в том числе и вооруженной, чтобы защитить себя», - сказал сенатор, отметив, что «Конгресс США поддерживает Украину в этом стремлении».