Скандальный Гладковский возглавил корпорацию "Богдан"

Проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын тогдашнего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Бывший первый заместитель секретаря СНБО и фигурант расследования о хищении в "Укроборонпроме" Олег Гладковский вернулся на работу руководителем корпорации "Богдан".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

"Олег Владимирович вновь возглавил корпорацию "Богдан"", - сообщил агентству пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын тогдашнего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками. Они скупали запчасти к военной технике и вооружению у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называли другом экс-президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

4 марта Порошенко подписал указ об увольнении Гладковского.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

4 марта журналисты обнародовали новую часть расследования по закупкам комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому НАБУ в декабре 2016 года считало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брало взятки.

12 марта ГБР открыло производство по фактам возможных злоупотреблений должностными лицами Генпрокуратуры, СБУ, фискальной службы и НАБУ при расследовании дел о махинациях в оборонной сфере (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).

26 июня сотрудники ГБР провели 40 обысков у чиновников Минобороны в рамках расследования дела о закупке некачественных бронежилетов и другого вещевого имущества для Вооруженных сил Украины.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" является одним из крупнейших производителей автомобильного транспорта в Украине. Мощности входящих в ее состав предприятий позволяют ежегодно производить до 9 тыс. автобусов и троллейбусов.

Корпорация "Богдан" была создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. С конца 2008 года корпорацию контролирует менеджмент "Богдана" и группа украинских банков. По информации СМИ, совладельцем "Богдана" является Олег Гладковский, давний бизнес-партнер экс-президента Украины Петра Порошенко.