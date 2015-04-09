Коморовский: Не будет стабильной и безопасной Европы, если ее частью не станет Украина
10:54, 09 апреля 2015Политика
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Президент Республики Польша Бронислав Коморовский считает, что не будет стабильной и безопасной Европы, если ее частью не станет Украина.
Коморовский в Раде / @radiosvoboda
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня в Верховной Раде.
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«Польша обращает внимание на этот украинский выбор (европейскую интеграцию) с удовлетворением. Ждем этого с большим удовольствием. Именно такое решение. Чтобы мы помнили, что создатель Польского независимого государства после Первой мировой войны маршал Юзеф Пилсудский говорил с большим убеждением, что не будет свободной Польши без свободной Украины. Сегодня мы вместе должны сказать больше: не будет стабильной, безопасной Европы, если ее частью не станет Украина», - сказал он.
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