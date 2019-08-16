В Деснянский райсуд Чернигова поступило ходатайство об избрании меры пресечения Грымчаку

Пока время судебного заседания не известно.

В Деснянский районный суд Чернигова поступило ходатайство об избрании меры пресечения заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе суда.

В пресс-службе отметили, что уже получили ходатайство относительно меры пресечения.

Согласно автоматическому распределению судебных дел, его будет рассматривать следственная судья Наталья Лямзина.

Время заседания пока не известно.

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Также в пресс-службе сообщили, что в ходатайстве прокуроры просят суд взять под стражу как Грымчака, так и его помощника Овдиенко с возможностью внесения залога в размере 6690 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Оба они подозреваются в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничества), совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере.

Как сообщал УНИАН, 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его помощника при получении 480 тыс. долларов взятки.

По данным следствия, всего задержанные требовали от предпринимателя 1,1 миллиона долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

15 августа Грымчаку и его помощнику было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса. "Эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере", - пояснили в НАБУ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.