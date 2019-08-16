Президент Финляндии в сентябре посетит Украину
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистьо 12-13 сентября посетит с официальным визитом Украину.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента Финляндии.
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"Президент Республики Саули Ниинистё совершит официальный визит в Украину и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 12-13 сентября", - сказано в сообщении.
Это будет первая встреча Ниинистё и Зеленского.
Бывший президент Украины Петр Порошенко в январе 2017 года совершил официальный визит в Финляндию, а Ниинистё в последний раз посещал Украину в 2014 году.
Больше подробностей о программе будет объявлено ближе к дате визита.
Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский прилетел с визитом в Турцию и провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.