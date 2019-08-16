Президент Финляндии в сентябре посетит Украину

В Киеве состоится первая встреча Саули Ниинистьо и Владимира Зеленского.

Президент Финляндской Республики Саули Ниинистьо 12-13 сентября посетит с официальным визитом Украину.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Финляндии.

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"Президент Республики Саули Ниинистё совершит официальный визит в Украину и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 12-13 сентября", - сказано в сообщении.

Это будет первая встреча Ниинистё и Зеленского.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в январе 2017 года совершил официальный визит в Финляндию, а Ниинистё в последний раз посещал Украину в 2014 году.

Больше подробностей о программе будет объявлено ближе к дате визита.

Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский прилетел с визитом в Турцию и провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.