ГБР проводит обыски в Одесском облсовете - источник

Обыски якобы связаны с делом о присвоении более 600 миллионов гривень бюджетных средств.

Сегодня в административном здании Одесского областного совета сотрудники Государственного бюро расследований проводят следственные действия.

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Как сообщил УНИАН представитель облсовета, обыск проводился, в частности, в приемной председателя облсовета Анатолия Урбанского. Также проводится изъятие документов в других помещениях.

Обыски якобы связаны с делом о присвоении более 600 млн грн бюджетных средств.

Как сообщал УНИАН, сегодня проходит сессия Одесского областного совета, во время которой депутаты намерены избрать свое руководство, поскольку нынешний глава Урбанский избран народным депутатом.

Сессия началась с драки между депутатами, часть из которых обвинила оппонентов в договоренностях об избрании «нужных» руководителей.