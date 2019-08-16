В ОП подтвердили планы объединить ряд министерств в одно, которое может возглавить глава медиахолдинга

В Офисе президента подчеркнули, что функционал министерств во время объединения не исчезнет.

Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта планируют объединить в одно - Министерство гуманитарной политики, которое может возглавить руководитель телеканала СТБ и внештатный советник президента Владимир Бородянский.

Об этом в интервью Громадському заявил заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк.

"Это не беспочвенные слухи. Действительно, работа и мысли такие есть", – сказал Костюк.

Он также отметил, что функционал министерств во время объединения не исчезнет. "Все те функции, которые они выполняли, остаются", - отмечает Костюк. - "Кстати, это британская модель. В Британии и культура, и спорт, и медиа объединены в одно министерство".

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На вопрос журналиста, останется ли Министерство информационной политики в нынешнем виде, Костюк отметил, что весь функционал, который прописан на бумаге Министерства - нужен.

"Весь функционал должен быть сохранен. Единственное - должно быть приобщены люди, которые понимают, скажем, маркетинг", - говорит он.

При этом Костюк отметил, что работа в этой сфере была выполнена не совсем эффективно.

"Задача Министерства информационной политики - в том числе, доносить определенные месседжи. Там было добавлено очень много людей, которые разбираются в информационной безопасности с технической точки зрения, а не с точки зрения контента", - добавил Костюк.

Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Бородянского своим внештатным советником.