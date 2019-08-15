Пресс-секретарь ГПУ не знает, что Грымчак попался при расследовании дела Черновол

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко также не знает, имеет ли Грымчак отношение к делу о нападении на Черновол в декабре 2013 года.

В Генеральной прокуратуре опровергают информацию о том, что замглавы МинВОТ Юрий Грымчак был задержан в рамках открытого в 2014 году уголовного производства о нападении на Татьяну Черновол в декабре 2013 года.

Об этом в комментарии LIGA.net сказал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

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На вопрос, действительно ли Грымчак задержан в рамках расследования нападения на Черновол, он ответил: "Нет, нет, вчера задержали в рамках производства по статье 190, часть 4 (Мошенничество)".

При этом Лысенко сказал, что он не знает, имеет ли Грымчак какое-либо отношение к делу о нападении на Черновол. "Я не знаю, имеет он или нет, вчера его задержали по 190 статье", - сказал представитель ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 14 августа правоохранители задержали заместителя главы МинВОТ Грымчака и его помощника при получении взятки.

«Задержанные требовали взятку в сумме 1,1 млн долларов США от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. При получении части средств в размере 480 тыс. долл. они были задержаны с поличным, - отметили в СБУ.

В свою очередь, журналист Юрий Бутусов сообщил на своей странице в Facebook, что арест Грымчака санкционировал генеральный прокурор Юрий Луценко. «Согласно материалам дела, сообщают источники, Грымчак использовал свои связи с руководством другого министерства - Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры. Это управление, возглавляемое Александром Епифановым, давно известное торговлей разрешениями на строительство в исторически ценных местах, прежде всего в Киеве. Если такого разрешения нет - строительство незаконно. Вроде одна подпись, а как же дорого она стоит. Грымчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса», - отметил Бутусов.

Сегодня, 15 августа, в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности этого министерства.