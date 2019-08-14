Макрон попытается убедить Путина восстановить нормандские переговоры - французский чиновник

Эммануэль Макрон примет Владимира Путина во французском форте Брегансон на юге страны 19 августа.

Президент Франции Эммануэль Макрон попытается на следующей неделе убедить президента РФ Владимира Путина возобновить переговоры с Украиной в "нормандском формате".

Об этом неназванный французский чиновник сказал журналистам во вторник, пишетЕвропейская правда со ссылкой на агентство Reuters.

Макрон примет Путина во французском форте Брегансон юге страны 19 августа накануне саммита государств G7.

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Главным вопросом встречи станет ситуация в Украине после того, как президент Владимир Зеленский 6 августа призвал Путина к возобновлению мирных переговоров после гибели четырех украинских военных на Донбассе.

"Мы продолжаем наши переговоры с президентом Путиным как раз перед G7, и мы активизируем наши усилия по украинскому вопросу в нормандском формате", - сказал чиновник журналистам.

"Президент Зеленский сделал несколько предложений, и мы считаем, что президент Путин должен ответить обнадеживающим образом", - добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что президент РФ Владимир Путин 19 августа посетит с визитом Францию, где обсудит с президентом этой страны Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине и продолжение работы в "нормандском формате".