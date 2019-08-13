Зеленский выполнил свое обещание выйти из бизнеса – СМИ

К настоящему моменту президент остался лишь в одном юридическом лице - общественной организации «Молодежный центр «Лига смеха».

Президент Украины Владимир Зеленский за несколько месяцев передал все свои доли в компаниях соратникам и партнерам.

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Об этом сообщает «ЛІГА.net», ссылаясь на данные Единого государственного реестра. Отмечается, что все изменения в структуре собственности оформлены весной 2019 года.

Так давнему партнеру Зеленского Сергею Шефиру, который стал первым помощником президента, перешла доля Зеленского в восьми компаниях. Старшему брату Сергея Шефира, шеф-редактору и автору "Студии Квартал-95" Борису Шефиру перешли доли еще в двух компаниях.

К настоящему моменту Зеленский остался лишь в одном юридическом лице - общественной организации «Молодежный центр «Лига смеха».

Речь идет о 10 компаниях, в которых у Зеленского была доля:

Производство кино- и видео фильмов, ТВ-программ «Квартал 95». Находится во владении кипрской компании Green Family. Нынешние собственники – Сергей и Борис Шефиры и Тимур Миндич.

Производство шоу-проектов и развлекательных программ «Квартал-95» (в настоящий момент единоличным владельцем является Сергей Шефир).

«Студия Квартал 95», организация строительства. Долю Зеленского в ней получил Сергей Шефир. Кроме него и Бориса Шефира в числе ее совладельцев – бизнесмены Юрий Маховский и Андрей Харламов.

Развлекательный телеканал «Квартал ТВ», входящий в медиахолдинг 1+1 Media. Пакет Зеленского перешел Сергею Шефиру, теперь у него 25%.

Производство мультфильмов Animation Studio. Пакет Зеленского в компании разделили Борис и Сергей Шефир - на двоих у них теперь 45%.

Организация концертов и гастрольных туров «Квартал-Концерт». Доля Зеленского перешла Сергею Шефиру.

Кинокомпания "Киноквартал". Перешла в полное владение Сергея Шефира.

Ресторан «Фиш-Хаус». Сергей Шефир также получил долю нынешнего президента.

Кинокомпания «Гауди Студио», выпуск телешоу. Сейчас ее совладельцами выступают Сергей Шефир, Борис Шефир, Евгений Ярмилко, Алан Бадоев и Андрей Яковлев.

Звуко-видео записывающая компания «Инвест Анима». Доля Зеленского в этом бизнесе перешла к Сергею Шефиру. Среди прочих бенефициаров – Борис Шефир и Андрей Яковлев. 50% у компании по управлению активами Актив-Инвест.

Напомним, после победы на президентских выборах Владимир Зеленский передал свой бизнес в управление бизнес-партнерам с гарантией возврата через пять лет.