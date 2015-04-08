ВР ратифицировала соглашение с Кипром о сотрудничестве в сфере обороны

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 266 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале.

Соглашение с правительством Кипра о сотрудничестве в сфере обороны было подписано 4 июля 2011 года в г. Киеве. Она вступает в силу через тридцать дней с даты обмена письменными уведомлениями по дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления им в действие.

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Соглашением определяется, что сотрудничество Сторон будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством государств Сторон в таких направлениях: оборонная политика и политика безопасности; оборонное планирование; военно-экономическое сотрудничество; военно-научное сотрудничество; военное образование и подготовка кадров; военная медицина; военная топография и картография; миротворческие, гуманитарные и/или другие похожие операции; охрана окружающей среды на территории воинских частей; социальные, культурные и спортивные мероприятия; другие направления военного сотрудничества в соответствии с договоренностями Сторон.

Сотрудничество осуществляется в следующих формах: официальные визиты и рабочие встречи на уровне министров обороны, начальников генеральных штабов, командующих видов вооруженных сил или других уполномоченных Сторонами лиц; консультации, обмен опытом и информацией; переговоры рабочих групп, проведение совместных семинаров и конференций по вопросам деятельности вооруженных сил; участие в показах военной техники и вооружений, наблюдения за военными учениями; участие в военных учениях; обучение и переподготовка военнослужащих; приглашение специалистов по конкретным вопросам в качестве консультантов; другие формы сотрудничества в соответствии с договоренностями Сторон.

На основе данного соглашения уполномоченные органы Сторон разрабатывают ежегодные планы военного сотрудничества.

Эти планы сотрудничества будут включать название, место, дату и форму проведения мероприятия, а также количество участников.

Стороны должны осуществлять обмен только открытой по режиму доступа информации.

Обмен секретной информацией и материалами будет осуществляться после заключения отдельного соглашения между Сторонами о взаимной защите секретной информации.

Эта соглашение заключается на пятилетний срок, после чего его действие автоматически продлевается на каждый следующий год.

Каждая Сторона может в любое время прекратить или приостановить действие данного соглашения. Сторона письменно и по дипломатическим каналам уведомляет другую Сторону о своем намерении прекратить или приостановить действие данного соглашения. Действие соглашения прекращается через шесть месяцев после получения такого уведомления одной из Сторон.

В случае прекращения действия данного соглашения, отдельные протоколы, договоренности и другие контракты, заключенные в соответствии с абзацем 2 статьи 4 данного соглашения остаются в силе до полного выполнения обязательств ими предусмотренных.

В случае остановки действия данного соглашения все мероприятия, начатые во время действия соглашения, будут выполняться на тех же условиях, на которых были начаты.