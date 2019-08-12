Зеленский назначил Бунечко председателем Житомирской ОГА

Об этом президент сообщил во время рабочей поездки в Житомирской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Бунечко председателем Житомирской областной государственной администрации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время рабочей поездки в Житомирской области.

«Позвольте мне представить нового главу Житомирской областной государственной администрации Бунечко Виталия Ивановича. Я вас поздравляю», - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Зеленский уволил Игоря Гундича с должности председателя Житомирской ОГА и назначил.и.о. председателя его заместителя Ярослава Лагуту.

*** Виталий Бунечко родился в 1973 году в г. Сарны Ровенской области. В 1995 году окончил Волынский государственный университет имени Леси Украинки, специальность - история, учитель истории и права; в 1997 году окончил Академию Службы безопасности Украины - правоведение, юрист.

До назначения председателем Житомирской ОГА работал первым заместителем начальника главного управления (с дислокацией в г. Мариуполь Донецкой области) Главного управления регионального органа СБУ.