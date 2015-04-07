Нидерланды ратифицировали Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной
17:27, 07 апреля 2015Политика
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Нижняя палата (Вторая палата) Генеральных штатов Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной.
Здание парламента Нидерландов / Википедия
Об этом сообщает Посольство Украины в Нидерландах в Facebook.
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"Нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Dank u wel, Nederland!", - сказано в сообщении.
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