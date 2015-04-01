Украина предоставит предложения по обновлению политики соседства с ЕС

18:08, 01 апреля 2015
Политика
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Украина до мая предоставит предложения к обновленной европейской политике соседства, где впервые будет учтен новый уровень стратегического партнерства в рамках Соглашения об ассоциации.

Украина предложит план обновления политики соседства с ЕС / УНИАН

Об этом сообщили в департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров. Украинская сторона рассчитывает, что предложения к новой Европейской политике соседства будут максимально учтены.

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"Важно, чтобы обновленная политика предусматривала возможность различной скорости евроинтеграции стран-соседей ЕС (особенно тех, которые подписали соглашения об ассоциации), в том числе речь идет о перспективе предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС, а также документом должен быть определен стратегический приоритет поддержки экономических реформ и внедрение зоны свободной торговли, развитие безопасного, энергетического, образовательного сотрудничества. Учитывая эти и другие приоритеты, предлагается согласовать четкие критерии, на основании выполнения которых будет приниматься решение о переходе к следующему этапу интеграции", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на днях Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Украиной европейской политики соседства в 2014 году. В нем ЕК высказала ряд критических замечаний и предоставила рекомендации по проведению конституционной, судебной реформ, реформированию избирательного законодательства, системы государственного управления и органов внутренних дел, надлежащей имплементации антикоррупционного законодательства, реформ в энергетическом секторе", - отмечают в департаменте.

В сообщении сказано, что для повышения эффективности и прозрачности деятельности правительства и всех государственных органов, привлеченных к выполнению двусторонних документов между Украиной и ЕС, вводится новая форма отчетности, мониторинга и оценки выполнения этих задач. В частности, ежеквартально правительство будет публиковать отчет о выполнении обязательств, которые взяла на себя украинская сторона. Данные за первый квартал этого года планируется обнародовать после 15 апреля, на основании информации соответствующих органов государственной власти.

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