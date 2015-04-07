Утром 9 апреля президент Польши впервые в истории выступит в Верховной Раде

В четверг, 9 апреля, с 10.00 до 10.20 президент Республики Польша Бронислав Коморовский выступит в Верховной Раде Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в 9.00 9 апреля состоится встреча председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана с Коморовским.

Читайте такжеКоморовский об Украине: Путь к западным стандартам жизни лежит через тяжелые реформы

Как сообщал УНИАН, президент Польши в рамках запланированного на 8-9 апреля официального визита в Украину вместе с президентом Украины Петром Порошенко примет участие в мероприятиях по случаю памяти жертв тоталитаризма в мемориальном комплексе Быковня в Киеве.