Президент Польши впервые в истории выступит в парламенте Украины

Об этом сообщает РАР со ссылкой на министра канцелярии главы Польского государства Яромира Соколовского.

Министр отметил, что 8 апреля президент Польши планирует провести встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

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"На следующий день польский президент впервые в истории выступит с речью перед украинским парламентом", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее канцелярия президента Польши сообщила, что в рамках двухдневного визита в Украину Коморовский посетит Киев и место захоронения польских жертв сталинских репрессий в Быковне.

В декабре прошлого года во время своего визита в Польшу перед депутатами польского парламента выступал президент Украины Петр Порошенко.