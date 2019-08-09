"Слуга народа" готова отдать оппозиции три должности – СМИ

По информации СМИ, партии «ЕС» и «Голос» якобы пока отказываются от позиции вице-спикера.

Партия «Слуга народа» готова отдать оппозиции три должности.

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Как сообщает Telegram-канал «УП. Off the record», президентская политсила намерена предложить оппозиционным партиям должности вице-спикера, глав комиссии по приватизации и комитета по правам человека и реинтеграции.

Отмечается, что партии «ЕС» и «Голос» якобы пока отказываются от позиции вице-спикера.

Ранее Андрей Мотовиловец, избранный народным депутатом по спискам партии «Слуга народа», заявлял, что оппозиционным фракциям отдадут парламентские комитеты по правам человека и свободы слова.

Говоря о кандидатах на пост вице-спикера, Мотовиловец заявил, что фракция «будет ждать предложений от других партий».