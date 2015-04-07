Представители Украины не будут принимать участия в путинском параде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер МИД Евгений Перебийнис.

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"Никакого участия украинских представителей в мероприятиях в Москве в условиях российской агрессии против Украины не будет и не может быть", - сказал он.

Как заявил Перебыйнис, в МИД внимательно отслеживают информацию о возможном участии руководителей и представителей других государств, а также иностранных военных контингентов в мероприятиях в Москве 9 мая.

"Учитывая российскую агрессию против Украины такое участие будет расцениваться Украиной как демонстрация солидарности с агрессором и страной, которая вопреки своей якобы антинацистской риторике на практике всячески поощряет и растит нацистские движения у себя в стране и, по сути, является центром паломничества неонацистов со всего мира ", - сказал Перебыйнис.

По его словам, МИД считает, что празднование Дня Победы в таком государстве трудно было бы назвать иначе как кощунством.

Перебыйнис подчеркнул, что такая солидарность с агрессором может соответствующим образом отразиться и на двусторонних отношениях Украины с соответствующими государствами.