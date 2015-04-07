В Харьковском СИЗО "айдаровцев" удерживают вместе с сепаратистами - правозащитник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила руководитель пресс-службы Комитета освобождения политзаключенных Татьяна Близнюк.

По ее словам, на сегодняшний день непогашенные судимости и уголовные производства политического характера существуют относительно 49 человек, из которых почти половина являются бойцами добровольческих батальонов. В частности, в батальоне ОУН уголовно преследуемыми являются Богдан Тицкий и Михаил Стижка.

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Близнюк отметила, что в Харьковском следственном изоляторе находятся 8 бойцов батальона «Айдар», которым инкриминируют похищение и убийство трех террористов, которые в свое время убивали украинских патриотов и совершали надругательство над их телами.

Как сообщила правозащитник, производство относительно этих «айдаровцев» находится в Северодонецком суде, а их в Харьковском СИЗО содержат в одной камере с подозреваемыми в сепаратизме.