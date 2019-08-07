Россия несет боль и горе на крымскую землю – Зеленский

По словам президента, Украина и в дальнейшем будет привлекать внимание мира к нарушению оккупантами прав крымских татар, а также внимательно изучает проблемы крымских татар-переселенцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия несет боль и горе на крымскую землю, прибегая к позорным репрессиям.

Об этом он сообщил во время встречи с украинской и крымскотатарской общинами в Анкаре (Турция). Выступление Зеленского транслировал в Facebook Офис президента Украины.

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«Сегодня Россия образца XXI-го века снова несет боль и горе на крымскую землю, прибегая к позорным репрессиям», - отметил Зеленский.

По словам президента, много крымских татар были вынуждены снова покинуть свой родной дом.

«А те, кто остался, страдают от арестов, обысков и постоянных притеснений: от запрета проводить митинги 18 мая и чествовать память жертв депортаций до попыток вообще вас (крымских татар – УНИАН) не замечать, когда в публичной риторике «местной власти» и в СМИ постоянно говорят татары и намеренно пропускают слово крымские, пренебрегают вашей идентичностью», - добавил глава государства.

Зеленский заверил, что Украина не устанет привлекать внимание международного сообщества к нарушению прав крымских татар оккупационными российскими властями в Крыму, а также внимательно изучает проблемы крымских татар-переселенцев, вынужденных покинуть полуостров из-за российской агрессии.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что временно оккупированный Россией Крым обязательно вернется в состав Украины.