Новоизбранная ВР может собраться на заседание уже 3 сентября – Герус

В тот же день, по его словам, будут решения по кадровым вопросам.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявляет, что новоизбранная Верховная Рада соберется на заседание, вероятно, 3 сентября.

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Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос относительно предложения ему занять в правительстве или в парламенте определенные должности.

«Парламент соберется, наверное, 3 сентября. И соответственно 3 сентября будут эти назначения (речь идет о кадровых назначениях в парламенте и правительстве-УНИАН) – эти или другие», - сказал Герус.

Как известно, СМИ сообщали, что Герус может быть назначен на должность министра энергетики и угольной промышленности или председателя комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса.