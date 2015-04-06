Лавров хочет, чтобы ОБСЕ круглосуточно работала в "горячих" точках на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

"Да, есть прогресс в том, что касается режима прекращения огня, все меньше становится инцидентов и нарушений, есть существенные результаты в отводе тяжелых вооружений сторон, но миссия ОБСЕ докладывает, что не все еще сделано, не все еще отведено", - сказал Лавров.

Он утверждает, что район "совсем разрушенного Донецкого аэропорта" "продолжают обстреливать украинские силовики", есть также военная активность в других точках соприкосновения.

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Лавров отметил, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложение президента Украины Петра Порошенко, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ уделяла особое внимание тем районам, где пока еще "периодически загорается определенная вооруженная активность".

"Мы эти предложения не только поддержали, но и инициировали существенное, в два раза, расширение численности миссии ОБСЕ в Украине - с 500 до тысячи человек", - сказал он.

По словам Лаврова, РФ выступает за дооснащение миссии современным оборудованием, беспилотниками, бронированными автомобилями, и уже "передаем этой миссии снимки с российских спутников".

"Настаиваем, чтобы в тех примерно 10 "горячих" точках на линии соприкосновения посты этой миссии ОБСЕ работали круглосуточно в контакте с Общим центром координации и контроля, который работает с участием российских и украинских офицеров", - сказал он.

Лавров подчеркнул необходимость укрепить контрольные функции международного сообщества за выполнением Минских договоренностей. Он утверждает, что не выполняются договоренности по амнистии, экономической блокаде, особому статусу и началу политического процесса.