Дело Безъязыкова: жена в суде рассказала о секретном обмене под видом спецоперации СБУ

По словам жены, после освобождения Безъязыкова из плена боевиков сотрудники СБУ запретили разглашать, как именно это произошло и сказали ссылаться на секретную спецоперацию.

Жена полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова, которого освободили из плена, а потом обвинили в госизмене, в суде сообщила, что "ДНР" "обменяла" мужчину на двух женщин, а СБУ приказала ей рассказывать о "спецоперации" с участием экс-президента Петра Порошенко.

Об этом Маргарита Безъязыкова сообщила во время допроса в Шевченковском суде Киева в понедельник, 5 августа, пишет "Судебный репортер".

По ее словам, в конце 2015 года ее муж позвонил из плена и дал номер Николая, с которым она могла договориться об обмене пленными.

В переговорах принимали участие волонтеры и СБУ. Безъязыкова рассказала, что Николай прислал сообщение жене Безъязыкова с данными двух женщин, которых хотели обменять боевики - одну удерживали во Львовской области, другую в Краматорске.

Как отметила супруга полковника, после освобождения сотрудники СБУ запретили разглашать, как именно это произошло и сказали ссылаться на секретную спецоперацию.

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"Чтобы я ничего лишнего не сказала, что я должна поблагодарить Службу безопасности и президента. Что при участии президента это происходило якобы – сказать это должна журналистам... Я не могла сказать, что был какой-то обмен", - призналась Безъязыкова.

После встречи с президентом Порошенко супруги Безъязыковых также встретились с главой СБУ Грицаком.

"Он сказал: "Вы молодец, что приложили столько усилий, чтобы освободить своего мужа". Дальше я не знаю, что это было, я не поняла разговор... на тот момент. Он сказал, если мой муж будет цыбать, цитирую дословно, то на него управа найдется. Я попросила объяснить, что он имеет в виду, потому что я не понимаю. Он сказал: "Вы очень умная и все поняли и муж объяснит". Он еще сказал, что им не нужен еще один, кто будет как Савченко говорить, что хочет стать президентом", - рассказала Маргарита.

Суд закончит допрос на следующем заседании. Также адвокат попросил выписать повестки еще на ряд свидетелей. Сейчас по делу продолжается допрос свидетелей защиты. Доказательства обвинения уже исследованы.

Как сообщал УНИАН, Безъязыков - кадровый офицер Вооруженных сил Украины, руководитель разведки бывшего 8-го армейского корпуса ВСУ, расформированного в марте 2015 года. 16 августа 2014 года его взяли в плен террористы так называемой "ДНР". Он был освобожден 5 июля 2016 года во время спецоперации СБУ.

Позже СБУ задержала Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По версии спецслужб, он был завербован, находясь в плену у боевиков, и собирал информацию о силах АТО.

Тогда было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря 2016 года следователи СБУ по согласованию с Генпрокуратурой сообщили Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК).