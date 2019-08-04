Ягланд блокировал инициативу Украины компенсировать взносы РФ в ПАСЕ – Кулеба

Целенаправленная политика генсека Совета Европы на блокирование этого сценария отбила желание других стран, которые были готовы поддержать Украину.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выступил против инициативы Украины компенсировать отсутствие членских взносов РФ, которую исключили из ПАСЕ.

Об этом в интервью Цензор.нет рассказал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Украина сделала добровольную плату в 400 тысяч долларов в сентябре 2018 года.

"Это была целенаправленная политика нынешнего генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, который уже покидает пост, блокировать любые инициативы, связанные с компенсацией, желанием или намерениями других стран повторить, подражать шагу Украины (Украина добровольно заплатила 400 тыс. евро вместо 316 тыс. - ред.). То есть он занял такую ​​позицию, последовательно ее везде продвигал, что вопрос не в том, что вы нам компенсируете разницу, вопрос в том, что государство-член должен заплатить свой вклад и мы должны получить эти деньги от России, а не от кого-то другого", - рассказал дипломат.

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По его словам, такая целенаправленная политика на блокирование этого сценария отбила желание других стран, которые были готовы поддержать Украину.

"И, конечно, когда генеральный секретарь занял такую ​​жесткую позицию, то даже те страны, которые размышляли над подобным шагом, свернули свои намерения, и ситуация развивалась по другому сценарию", - добавил Кулеба.

Постпред заявил, что своим шагом Украина продемонстрировала, что готова не только требовать, но и поддержать ПАСЕ.

"Но наша совесть чиста. Потому что, когда в процессе дискуссии нам пытались упрекнуть, что Украина постоянно что-то просит и никогда сама ничего не дает для решения кризиса, то мы говорили: извините, мы как раз сделали нечто очень нетипичное, беспрецедентное для нас и в очень серьезных объемах. Потому что 400 тыс. - это очень большая сумма на самом деле. И тогда говорили: все, к Украине, вопросов нет, вы действительно все сделали то, что могли", - сказал Кулеба.

При этом Кулеба считает, что в дальнейшем Украина должна придерживаться своих обязательств и платить плановые членские взносы.

"Мы должны придерживаться своих юридических обязательств, платить те деньги, которые мы должны платить. Но аукцион щедрости закончился, я не вижу для него больше никаких оснований. Поэтому теперь я бы хотел от Совета Европы брать больше, чем ему давать. В широком смысле, не только в финансовом, но и в политическом", - отметил дипломат.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России немало членов ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, действовавший в ПАСЕ до этого, отменен.

26 июня в ПАСЕ поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. “За” соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, “против” - 62, 15 “воздержались”.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации РФ в Ассамблею.