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Ягланд блокировал инициативу Украины компенсировать взносы РФ в ПАСЕ – Кулеба

22:25, 04 августа 2019
Политика
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Турбьерн Ягланд / REUTERS

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выступил против инициативы Украины компенсировать отсутствие членских взносов РФ, которую исключили из ПАСЕ.

Об этом в интервью Цензор.нет рассказал постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Украина сделала добровольную плату в 400 тысяч долларов в сентябре 2018 года.

"Это была целенаправленная политика нынешнего генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, который уже покидает пост, блокировать любые инициативы, связанные с компенсацией, желанием или намерениями других стран повторить, подражать шагу Украины (Украина добровольно заплатила 400 тыс. евро вместо 316 тыс. - ред.). То есть он занял такую ​​позицию, последовательно ее везде продвигал, что вопрос не в том, что вы нам компенсируете разницу, вопрос в том, что государство-член должен заплатить свой вклад и мы должны получить эти деньги от России, а не от кого-то другого", - рассказал дипломат.

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По его словам, такая целенаправленная политика на блокирование этого сценария отбила желание других стран, которые были готовы поддержать Украину.

"И, конечно, когда генеральный секретарь занял такую ​​жесткую позицию, то даже те страны, которые размышляли над подобным шагом, свернули свои намерения, и ситуация развивалась по другому сценарию", - добавил Кулеба.

Постпред заявил, что своим шагом Украина продемонстрировала, что готова не только требовать, но и поддержать ПАСЕ.

"Но наша совесть чиста. Потому что, когда в процессе дискуссии нам пытались упрекнуть, что Украина постоянно что-то просит и никогда сама ничего не дает для решения кризиса, то мы говорили: извините, мы как раз сделали нечто очень нетипичное, беспрецедентное для нас и в очень серьезных объемах. Потому что 400 тыс. - это очень большая сумма на самом деле. И тогда говорили: все, к Украине, вопросов нет, вы действительно все сделали то, что могли", - сказал Кулеба.

При этом Кулеба считает, что в дальнейшем Украина должна придерживаться своих обязательств и платить плановые членские взносы.

"Мы должны придерживаться своих юридических обязательств, платить те деньги, которые мы должны платить. Но аукцион щедрости закончился, я не вижу для него больше никаких оснований. Поэтому теперь я бы хотел от Совета Европы брать больше, чем ему давать. В широком смысле, не только в финансовом, но и в политическом", - отметил дипломат.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России немало членов ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования". Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, действовавший в ПАСЕ до этого, отменен.

26 июня в ПАСЕ поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. “За” соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, “против” - 62, 15 “воздержались”.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации РФ в Ассамблею.

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Теги: #ПАСЕ#Кулеба#Россия в ПАСЕ#Турбьерн Ягланд