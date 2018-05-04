Вехи недели. Игра мускулами, варяги от А до Я и отброшенная Партия регионов

Как и полагается в условиях необъявленной войны, власть использует временное затишье для наращивания военного потенциала. Президент выразил уверенность, что Украина сможет дать отпор агрессорам в случае нарушения перемирия. Сегодня всем понятно, что на Донбассе установилось временное затишье, которое необходимо использовать для наращивания военного потенциала. Еще одно направление – деолигархизация, о которой глава государства говорит много и с заметным энтузиазмом. Осталось понаблюдать, в какие реальные действия выльются эти разговоры.

Премьер-министр решил вести наступление против коррупции не только по причине важности этого врага украинской государственности и степени его проникновения в государственный аппарат, но и после прозвучавших в свой адрес обвинений в использовании схем Януковича. Яценюк использует метод, который пожарные называют «встречным палом»: повышает зарплату следователям, расследующим коррупционные дела, и выражает готовность назвать виновных в злоупотреблениях с парламентской трибуны. Реклама новых полицейских машин не в счет – слишком высоки ставки. Не исключено, что по причине задуманной атаки на правительство «будка гласности» Верховной Рады будет заблокирована. Конечно, с самыми чистыми и добрыми намерениями.



Тем временем министры-варяги все активнее проявляют себя на стратегических направлениях работы исполнительной власти. Александр Квиташвили уволил всех руководителей департаментов Минздрава, что дает основания рассчитывать на проведение реформы медицинского обслуживания, Наталья Яресько продолжает переговоры о реструктуризации внешнего долга, от которых зависит скорость и качество реанимирования украинской экономики в ближайшем будущем. Айварас Абромавичус, с одной стороны, высказался против реприватизации, способной отпугнуть инвесторов, с другой – настаивает на продаже всех государственных предприятий, не имеющих стратегического значения.

Важное заявление сделал президент, отметивший, что местные выборы пройдут в Украине независимо от проведения АТО. Это достаточно четкий сигнал всем, кто собирается написать избирательный закон для местных советов. Не будем отбрасывать и тот факт, что выборов по открытым спискам, обещанных Минюстом, в нашей стране еще никогда не было, они требуют серьезной подготовки и членов избиркомов, и избирателей. Похоже, нас ожидает непростая борьба вокруг правил проведения местных выборов, усугубленная мозаичным характером партии власти.

Тем временем политическая сила, претендующая на статус единственной оппозиционной, также готовится к местным выборам. Об этом свидетельствует создание «Оппозиционным блоком» теневого правительства, которое возглавил Борис Колесников. Он стал последним из могикан, покинувшим корабль Партии регионов, пущенный на дно за ненадобностью. Правда, оппозиционеры все равно продолжат свою политику «региональных» времен.

Но для оппозиционной деятельности не всегда нужно объявлять о переходе в оппозицию. Например, Юлия Тимошенко критикует правительство, не покидая ряды «Европейской Украины», обвиняя в необоснованном повышении тарифов на услуги ЖКХ (практически беспроигрышная тема) и требуя ликвидации НАК «Нефтегаз Украины». Похоже, в ведущей гибридную войну Украине появилась и гибридная правящая коалиция, энергично бьющая своих так, что чужие боятся даже голову поднять.

Евгений МАГДА