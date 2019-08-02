Кличко назвал условие, которое ему поставили в ОП сохранения должности главы КГГА

Для сохранения должности Кличко должен продемонстрировать эффективную борьбу с коррупцией.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Офисе президента ему поставили условие, при котором он сможет сохранить должность главы Киевской городской госадминистации.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Господин Богдан (глава ОП Андрей Богдан - УНИАН) сказал, что "только лишь в том случае, если вы покажете эффективную работу в борьбе с коррупцией, мы готовы будем пойти вам навстречу и оставить на должности", - сказал Кличко.

Он отметил, что в КГГА уже работает служба внутреннего аудита, которая проверяет все департаменты и структуры, и массу документов уже передали в правоохранительные органы.

Читайте такжеБогдан заявил, что к нему приходил представитель "смотрящих" Киева и предлагал "делить" бюджет столицы

"Если у вас есть факты, я буду благодарен, предоставьте их, будем вместе бороться с коррупцией", - заявил мэр столицы.

Как сообщал УНИАН, Кличко был назначен на должность председателя Киевской горгосадминистрации тогдашним президентом Петром Порошенко в июне 2014 года.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Руслана Рябошапки, согласно Закону "О местных государственных администрациях" руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра на срок полномочий президента. Он отметил, что премьер-министр Владимир Гройсман внес представление об увольнении всех председателей местных администраций, кроме председателя КГГА.

Читайте такжеКличко попросил НАБУ завести дело из-за заявления Богдана о взятке

26 июля Гройсман сообщил, что Кабинет министров на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о согласовании представления на увольнение Кличко с должности председателя КМДА.

Кличко считает антиконституционными действия по лишению его полномочий председателя Киевской городской государственной администрации.

Справка УНИАН. Конституционный суд Украины в 2003 году определил, что Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное на должность Киевского городского головы. 25 июня 2014 года Порошенко подписал указ о назначении мэра Киева Кличко председателем КГГА. Кличко заявил, что подписание этого указа возвращает настоящее самоуправление в столицу.