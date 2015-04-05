На Черкасчине закрыли предприятие, которое закупало уголь у боевиков

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Черкасское частное предприятие закупало уголь из подконтрольных террористам шахт через фиктивную фирму. Структура-посредник действовал в занятых боевиками населенных пунктах, при том, что официально была зарегистрирована в одном из украинских областных центров. Таким образом, злоумышленники пытались обойти запрет закупать продукцию у предприятий, работающих на террористов», - говорится в сообщении.

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В СБУ отмечают, что уголь противоправно поставлялся бюджетным организациям в нескольких районах Черкасской, а «деньги перечислялись террористическим организациям т.н. «ДНР» и «ЛНР».

Следователями УСБУ в Черкасской области начато уголовное производство по стст. 258-5 (финансирование терроризма), 191 (присвоение, растрата имущества) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все лица, причастные к противоправной схемы.