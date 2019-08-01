ГБР вызвало для дачи показаний экс-председателя Совета министров АР Крым Могилева

По словам бывшего министра, поводом для этого стало его заявление по делу об аннексии Крыма.

Государственное бюро расследований вызвало для дачи показаний экс-председателя Совета министров Автономной Республики Крым Анатолия Могилева.

Об этом Могилев сообщил на своей странице в Facebook.

"В понедельник пригласили в ГБР дать показания по моему заявлению по делу аннексии Крыма. Открыто уголовное производство. Много раз повторял, что преступление - это не только действие, но и бездействие. И в данном случае речь идет о бездействии первых лиц государства в период аннексии территории Украины", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 24 января 2018 года коллегия судей Оболонского райсуда Киева провела допрос Могилева в деле по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

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На суде Могилев отметил, что после того, как ему ночью сообщили о захвате здания парламента неизвестными, он поехал на место, однако неизвестные в военной форме не захотели вступать с ним в контакт и что-либо объяснять. Также он добавил, что видео с камер наблюдения, на котором был записан момент захвата, он отправил в Киев тогдашнему председателю Службы безопасности Украины Валентину Наливайченко, но ответа от него не получил.

Могилев подчеркнул, что ему, как председателю Совета министров АР Крым, никто не докладывал о том, что по территории Крыма перемещаются российские войска.

Кроме того, он подчеркнул, что в момент захвата здания парламента Крыма нельзя было установить принадлежность людей с оружием к вооруженным силам той или иной страны, однако он считает, что это были пророссийски настроенные люди.

Прокуроры отметили, что ценность показаний Могилева именно как свидетеля обвинения заключается в том, что он подтвердил доказательство - видео захвата крымского парламента и Совмина неизвестными, и это нужно для признания этого доказательства надлежащим.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы.

Вместе с тем суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Янукович не участвовал в судебном процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

Прокуроры просили суд приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы. От обжалования приговора прокуратура отказалась.

Защитники экс-президента назвали решение суда необоснованным и принятым под давлением. На приговор Януковичу адвокаты подали несколько апелляционных жалоб.