Суд избрал меру пресечения для матери нардепа-беглеца Онищенко (видео)

Суд обязал мать нардепа не выезжать из Киева и сотрудничать со следствием.

Соломенский райсуд избрал меру пресечения для Инессы Кадыровой - матери нардепа-беглеца Александра Онищенко.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Суд обязал мать нардепа не выезжать из Киева и сотрудничать со следствием.

74-летнюю Инессу Кадырову неделю назад задержали в аэропорту "Борисполь", когда женщина прилетела из Испании, где прожила последние несколько лет.

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О своем возвращении она сообщила правоохранителям заранее. Однако, на следующий день из-за плохого самочувствия женщины меру пресечения избрать не смогли.

По данным следствия, на нее записано имущество компании ее сына. Поэтому подозревают, что женщина может быть причастна к так называемым газовым схемам Онищенко. Речь идет о возможных махинациях с государственным газом, который продавали по заниженным ценам своим фирмам, а потом – по завышенным конечным покупателям.

«Мне за свою прожитую жизнь ничего не стыдно. Ни перед кем: ни перед детьми, ни перед внуками. Что касается газа, я в этом ничего не понимаю, ни в чем не разбираюсь, и никогда не совала туда нос.

Напомним, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование хищения средств во время добычи и продажи газа по договорам совместной деятельности "Укргаздобычи", в результате которой государству нанесены убытки на сумму около 3 миллиардов гривен. Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Семеро из них, в частности, организатор схемы - народный депутат Александр Онищенко, находятся в розыске.

Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины.